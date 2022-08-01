迎接消費券　輕旗艦實測

POCO X4 GT將於8月7日在香港上市，8月7日至8月15日期間購買可享限時折扣優惠。售價︰約HK$3,000(方偉堅攝)

第二期消費券即將派發，金額不多買旗艦手機有點勉強，但買輕旗艦就綽綽有餘。POCO新作X4 GT就主打這個市場，立刻為大家速測一番。

POCO X4 GT外形走保守路線，共有黑、銀、藍3色，雖少了以往同牌子手機的亮麗造型，但塑膠機身只有8.87mm薄、200g重，纖薄設計手感算是相當好。屏幕它有6.6吋，比例20.5:9，更是同廠首配LCD True Display，色溫根據外部環境亮度而自動調整，並支援144Hz刷新率，比不少電競手機仲要高！

它是全港首款搭載MediaTek Dimensity 8100 處理器的智能手機，配合8GB RAM及256GB ROM，《AnTuTu》測試反映效能中上。三鏡頭設計包括6,400萬像素主鏡、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，支援慢動作、全景、縮時、長曝光及Vlog等拍攝模式，同時1,600像素前置鏡頭對應人像虛化及美顏模式。坐擁5,080mAh電池， 經67W快充技術充6分鐘可充至25%，相當快速。

同場加映︰S22添紫色

Samsung同期為旗下Galaxy S22 5G追加全色Bora紫色，Bora在韓語中有紫色的意思，色調優雅搶眼，「紫色控」實Like！新色即日起接受預售，並於8月10日上市，預售期間購買可免費獲贈無線閃充充電板P2400、Samsung Care+兩年全面貼心保障及4個月YouTube Premium體驗。