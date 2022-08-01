張秀文婚後復出開工　同老公夾唔到吉時造人

藝人張秀文今日（1日）為無綫全新綜藝節目《答得快 好世界》進行拜神儀式及錄影，擔任主持的她透露該節目是她自去年12月結婚後首個工作，她形容是久休復出，她說：「我休息咗大半年左右，期間忙住做人妻，原來打理屋企都好忙。（負責老公一日三餐？）我每次想下廚，佢都會話唔好喇，好大油煙，唔知係錫住我定係驚咗我，其實我係識煮㗎，但可能佢對我冇信心，有時間嘅話我要去考藍帶，令佢刮目相看。」她笑言怕奶奶見到報道以為她對老公照顧不周，她再三強調自己有好好照顧老公起居生活：「佢有得飲水又有得瞓覺，我仲有較水畀佢浸浴。（一齊浸？）唔得，個浴缸唔夠大。」

講到生兒育女，她自認已準備好，直言自己比老公更Ready：「老公仲係好大細路，我就有照顧開狗狗，我好有責任感，老公對我都好有責任感，但對小朋友就要放長雙眼。（係有打算生小朋友？）想盡快，但又唔會好心急，順其自然，係緣分，冇得逼。（有冇跟師傅指示按方位及時辰去造人？）跟唔到，我同老公講要凌晨3點至5點，但佢太早瞓起唔到身，夾硬要佢起身好折磨，我唔忍心叫醒佢，如果有一日佢凌晨3至4點突然好清醒咁即係時機到囉！」