本來睇MIRROR第6場騷！羅家英有同Edan聯絡：佢都好驚

藝人羅家英和名媛趙曾學韞今日（1日）出席電影《紅伶宴》欣賞會，汪明荃（阿姐）專誠現身捧場。家英指本相約阿姐去看MIRROR頭場演唱會，但因工作而錯過，不過Edan（呂爵安）已安排他觀看第6場，可惜現演唱會發生嚴重事故，舉行到第4場已宣布取消餘下場數。

家英稱發生演唱會慘劇後有與Edan聯絡，問到Edan 如何？家英說：「佢都好驚，好失落。」至於Edan現時的心情，家英哥説：「我同佢文字溝通，覺得佢唔開心，心情當然有影響，佢表演鋼琴嗰Part咁好，好受歡迎。」問可有建議給Edan？他說：「呢個係經驗，做演員要經過好多風浪，今次係警惕，唔好恃後生就衝動、太興奮，做一啲危險嘅嘢，要累積好多經驗，要小心，做唔到，唔好夾硬做啲危險事情，要為自己安全着想。同埋有啲人當你啲演員係雜技者，萬能嘅，做埋啲危險動作，唔好制呀，要考慮清楚。」

家英指今次是意外，幸好屏幕不是尖角插在舞蹈員身上，他亦望經過前進的醫學治療後，能將受傷的舞蹈員阿Mo（李啟言）傷勢減到最輕：「希望神經腺自己修復，若干年後會痊愈，當然會有後遺，但冇辦法，呢個係人生一個劫，人生係無常，曾江係無常，但後生都有無常。」