古天樂着33磅裝甲冇得去廁所 用呢招降溫被劉青雲鬧黐線

藝人古天樂（古仔）任電影總監製及主演的電影《明日戰記》將於本月底上映，該片更成為第46屆香港國際電影節開幕電影，其終極海報亦同步曝光！向來鍾情科幻片的古仔，今次製作香港首部科幻片用上本地團隊，當中他和劉青雲身上的動力裝甲，便由曾參與過荷里活電影的本地概念設計師打造，單是頭盔已多達200個組件，裝甲最大的難處在於需要讓演員着上身外更能自如活動。

不過面對高溫天氣穿上裝甲，古仔直言回想起來，彷彿也有一股熱氣湧上來：「拍攝時的確辛苦，身上的動力裝甲超過33磅，而且有很多動作戲及正值炎熱天氣，印象最深是首次着上裝甲時，每次都要花半小時以上，即便熟練後都需時15分鐘。」青雲亦表示：「必須要非常有動力才能穿上這套動力裝甲，身體會經常感到很重，很多時拍攝完都要做很多伸展運動。」更指拍攝時不能隨意卸甲，為了捉緊拍攝進度又不能隨心去洗手間，相當辛苦。

古仔不諱言拍攝時體溫高達40度，每天近乎處於中暑邊緣，故對當時降溫一幕印象極深刻，他說：「很記得當時在片場有3部冷氣，分別有3條喉對着我，青雲望着我便說『你都黐線！這樣子來降溫。』所以大家應該能幻想到車中又焗、環境又狹窄、雲台又不停在移動，不能除衫、不能去洗手間的感覺有多麼的特別，是我從影以來從未有過的體驗。」