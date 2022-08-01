18歲歐陽娣娣獲北京電影學院取錄　惹網民質疑

台灣藝人、「星二代」歐陽娣娣隨着姐姐歐陽娜娜加入娛樂圈，而剛滿18歲的歐陽娣娣指被北京電影學院取錄，但隨後被網友發現，今年的新生名單中竟然沒有她的名字，因而引發議論，質疑她是怎麼考進去的。

歐陽娣娣去年出道，從戲劇出發，拍了內地名製作人于正的作品《當家主母》，等同宣告跟二姊娜娜一樣，將演藝事業重心放在大陸，今日（1日）音樂人喬小刀於社交平台晒出與歐陽娣娣合照，透露7月30日是娣娣的18歲生日，更配文賀她：「恭喜她剛剛拿到北京電影學院錄取通知書，美好的青春剛剛開始，祝清風永相隨。」而歐陽娣娣亦即以兩個笑臉Emoji回應。

不過，歐陽娣娣考上北影一事，網民表示覺得有點古怪：「她高中國外讀的，高考考了？藝考考了？今年也沒看到北電名單有她啊？」加上今年7月網路上流出一份「北電2022級表演專業本科新生名單」，上頭包含何洛洛、敖子逸、嚴浩翔等新生代藝人，但唯獨是未見歐陽娣娣在其中，因此有網友猜測她可能不是考上表演專業，也有人推測她跟這些藝人不同，並非以內地一般高考方式考上，而是透過港澳台聯招的方式入學。