麻吉弟弟被指想侵犯女店員　再道歉認有狂躁症

台灣藝人麻吉弟弟（周立銘）昨日（31日）被1位假髮店的女員工於社交平台爆料，指日前（16日）有位男子走進店裏試圖侵犯她，更公開閉路電視畫面曝光，有眼尖的網民發現那位舉動詭異的男子正是麻吉弟弟周立銘，對此，周立銘昨透過其公司、索尼音樂表示：「對於造成店家的困擾，真的感到非常抱歉。」之後又再發出聲明致歉，更將當日事件發生的始末說出。

該名女店員表示，早前有位疑似是公眾人物的男子走進店裏，看起來精神恍惚，用ABC口音向她要水喝，當女店員走進休息室拿水時，對方跟着走進來，而且對她有肢體上的碰觸，試圖想侵犯她，女店員說：「所幸我擋了下來安撫他的情緒，讓他坐在客座位上區，等他坐下來後看他搖頭晃腦的喝水，沒有立即離開，很怕他會再次對我有肢體上的動作侵犯我。」

周立銘今日（1日）於社交平台發文：「長期以來我面對壓力跟挫折都不懂得如何釋放，所以內心長期屬於高壓狀態我沒有好好正視這件事情，只覺得時常覺得無力、沮喪、提不起勁。」他透露最近因為美國的家人進了醫院情況嚴重，同一日自己的電腦有「黑客」，電腦資料被清空、帳戶被操控：「裏面不只是我自己的錢，還有家人、朋友交給我投資的錢。我壓力大到無法對大家交代，一時之間跌到谷底，整整8天沒有睡覺，之後情緒、精神崩潰。關於當天發生的所有事情，我也剩下片段性的記憶，但我記得我太太、家人把我從救護車接回家之後，我才驚覺我還活着。」

而他之後被醫生診斷為狂躁症，引發原因是壓力跟創傷累積到一個程度之後的精神崩潰：「對於影片裏發生的事，我也是看到之後才依稀記得當時的情況，我只記得我非常需要喝水，但是我衝出家門後身上甚麼都沒有，於是走進去請店員小姐給我一杯水。我非常抱歉當時伸手的動作嚇到了她，坐下來喝完水之後我就直接離開了，但看到影片之後也被我自己的舉止嚇到，對於我的行為造成她的恐慌，我感到非常非常抱歉」。

他強調自己絕對沒有不好的意圖和習慣，希望不要再有誤導訊息讓事情變得更複雜：「其實很不願意公布自己的身心狀態，自己也花了一段時間去學習、接受這個狀況，但是也想要藉此呼籲大家在發生任何壓力創傷的時候不要默默承受，一定要正視事情，現在的我持續接受專業治療，家人、朋友都給我很多很多的愛跟幫助、支持，醫生說我的狀況恢復得很好，我相信我一定會撐過這些低潮。」