搭上女上司　尋歡更容易

唔少打工仔話如果上司係女人，工作難度會大大增加！不過，AV業界資深人士神仙乙就唔認同，仲話女上司會為職場同生活上帶來唔少趣味，講緊嘅係日本AV界嘅女上司系列，下屬同女上司「打好關係」不知幾咁開心，簡直係將職場當成尋歡場地呀！

勾引出軌

喺Prestige出品嘅《逆NTR女性主任日日癡女究極社內不倫》中，年青有為嘅白領正太剛同老婆仔結婚，兩人仲一齊喺公司返工，公私生活都相當甜蜜。之不過，女上司松岡鈴看在眼內就恨在心頭，因為佢自覺又索又事業有成，但卻冇仔溝，自然對佢哋心生怨恨啦！有一日，佢要求正太留喺公司加班，期間就趁冇其他人主動勾引對方，喺女上司嘅淫威之下，正太只好就範！自此之後，松岡鈴除咗繼續要正太「加班」外，兩人仲一齊出差，趁機會更盡情地將正太榨乾！

按摩傳情

由Madonna推出嘅《下屬被嚴格的女老闆性騷擾》入面，打工仔大雄成日都犯錯，搞到要加班趕工，好在女上司水野朝陽只係鬧兩句，之後仲陪佢加班，不過大雄總係過意唔去，於是提出為朝陽按摩。估唔到大雄做嘢唔掂，但係按摩手勢卻係一流，愈按愈舒服嘅朝陽不禁呻吟起嚟，搞到大雄慾火高漲，雙手開始唔規矩，朝陽初時有啲抗拒，但係漸漸被摸到全身火燙，放下防衛同大雄嚟個辦公室激戰！之後，朝陽只要一有需要就拉大雄入房鬼混，盡情地享受快感！

簡評

女上司好難頂？其實每個上司都一定有辦法去招呼，只要做嘢啱佢哋心水就自然易話為啦！而今日為大家介紹嘅女上司系列，就話畀大家知女上司其實都係人亦有其需要。兩部作品中，本仙最鍾意松岡鈴主演嘅《逆NTR女性主任日日癡女究極社內不倫》，原因係鈴妹氣質斯文，扮演女上司相當合適，而佢勾引男下屬激戰嘅時候，顯得媚態盡露，上到床激戰更係忘情又奔放，令作品精彩指數滿分！