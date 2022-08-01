跟范冰冰學嘢？︱范丞丞獲封Good Kisser：最重要是那條XXX！

現年22歲的內地人氣男星范丞丞，在內地劇《被遺忘的時光》中，跟比自己年長8年的內地女星藍盈瑩發生姊弟戀，其中一場戲是他主動親吻對方。親吻戲曝光後，范丞丞被網民力讚吻功強勁，指其吻功既溫柔浪漫，又帶有「攻擊」性，令人看得心跳加速，更指他是理想中的最佳浪漫男友，「#范丞丞好會親」成為熱搜，閱讀及討論次數逾3億！

日前范丞丞和藍盈瑩為劇集宣傳時，對於網民熱討親吻戲，藍盈瑩說拍前大家都感到有點尷尬，之後見到范丞丞默默的拿着手機看片：「我說你看甚麼？然後我一看，原來是『吻戲合集』！」范丞丞自爆不單看吻戲片段惡補，更反覆在家對鏡練習：「對！我正學習各位演員吻戲的經驗！我的經驗是，男生（拍吻戲）非常需要角度，最重要是那條下顎線！看自己的吻戲會害羞的」

藍盈瑩聞言即說：「關於這個的話，真的是丞丞老師帶着我走！他拍出來的感覺太好了，我知道大家都想成為我的『嘴替』！」范丞丞的回應再引起熱話，有網民笑問他有否參考姐姐范冰冰的吻戲外，更「自薦」可陪他練習吻戲，真人一對一，不用對鏡自行練習。