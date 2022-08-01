黃妍分享紓緩負面情緒妙法：有唔開心要講出口！

唱作女歌手黃妍（Cath）借新歌《世界以痛吻我而我歌唱》而舉辦巡展，在最尾一站，她一口氣連唱三歌曲，亦按活動主題分享了如何面對傷痛，她說：「首歌係想講呢個世界會不斷畀唔同嘅痛同挑戰我哋，係好難過嘅，但我哋要搵啲方法同痛共存，所以先有百子櫃呢個活動。」

近日負面情緒籠罩四周，她也希望這些小小的良方能幫到大家之餘，也能為大家找到釋放的出口，她說：「知道最近好多人心情都唔係咁好，大家要照顧自己嘅心靈健康，有唔開心唔舒服，要講出口，要搵方法紓緩。」在眾多的良方中，她自己大都做過，唯獨游水不會做，因為她不諳水性，但她都有將游水列為良方之一，這全因填詞人周耀輝跟他分享過的一席話：「佢話游水時，啲水會不斷湧過嚟，就會感受到被擁抱被撫摸嘅感覺，係會好舒服同安慰，所以佢好建議大家游多啲水，所以準備良方卡時，就好快閃過咗呢個處理痛楚嘅方法，放咗喺裏面。」

她又密鑼緊鼓準備音樂會，透露準備狀況說：「都緊張㗎！最近已經密集式綵排緊，同埋想唱好啲，所以都瘋狂練習，但與此同時都好小心保護自己聲帶，務求唱出最佳水準！」