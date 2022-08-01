烏克蘭Stella Cardo　裸出名堂

如果問東歐邊個國家盛產索女，烏克蘭絕對係其中之一，事關當地女郎五官標致兼擁有白皙肌膚，身材更係火辣誘人，條件完全符合晒美女嘅標準，其中就有呢位紅爆裸模界同四仔界嘅Stella Cardo。

天然巨乳

喺烏克蘭敖德薩出生嘅Stella Cardo，早喺18歲時便開始做模特兒，不但身材高挑，更擁有一對37D天然巨乳，不過亦因為呢對巨乳，令到模特兒工作受阻，唔少客戶都會嫌佢對車頭燈太大，影響視覺效果。雖然係咁，但係佢冇因此而感到自卑，反而認為對男士有相當大嘅魔力，於是2018年便轉型做成人網絡直播，以低胸迷你裙嘅性感形象示人，結果極速紅遍歐洲嘅成人直播界，同時亦吸引到歐洲著名成人網站Met Art嘅注意，邀請佢拍攝一系列寫真，令Stella Cardo開心到即刻答應。

未來天后

不過Stella Cardo卻冇諗過，呢個決定竟成為佢日後踏足四仔界嘅契機。原來當佢推出兩套全裸寫真後，不但成為人氣最高嘅新進裸模，更有唔少網民熱切期待佢能夠演出四仔。不過從未諗過要演出四仔嘅佢，一時間好難接受到同男優喺鏡頭前曳曳，經過考慮之後，佢決定下海演出女同作品，跟另外兩位歐洲脫星合演，更令佢成功打開美國四仔市場。隨住佢喺歐美嘅四仔界人氣不斷攀升，2020年佢終於演出首套男女肉搏戰作品，自此以後片約密密接嘅佢，更被喻為未來歐洲天后脫星。

Profile

出生地：烏克蘭

身高：175cm

三圍：37D-24-36

現喺法國定居嘅Stella Cardo，雖然拍四仔相當忙碌，但係佢仍然有繼續做網絡直播嘅工作，亦會定時喺社交網出Po，佢話同粉絲互動及交流，令佢能不斷提升自信。