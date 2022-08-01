廖子妤拍裸戲價低委屈多　奪最佳女配角終吐氣揚眉

憑電影《梅艷芳》榮膺《第40屆香港金像獎》最佳女配角的廖子妤，10年前隻身由馬來西亞來港發展，初期發展並不如意，三度想回家，但每次總有原因留住她，故相信是香港選擇了她。她入行時拍過兩套全祼戲，自爆酬金微薄只有數萬元，卻換來三姑六婆冠以「艷星」之名，連累媽媽飽受白眼。

廖子妤（Fish）成為金像獎「最佳女配角」後收到大批恭賀短訊，她說：「知道大家戥我開心，有朋友感動到流淚，好大榮幸，我何得何能？」她直言頒獎禮後工作不斷，而她有兩項提名，故工作量有雙倍增幅。今年是她入行14年、來港第10年，而今次是她第2次入圍女配，認為獲獎是最適當的時候，猶記得21歲隻身來港時，抱着冇得輸的心態：「最近諗番呢10年，覺得係香港揀咗我，因為我寄出履歷係香港最快有回應，每次我好痛苦諗去定留時，都有少少火花留住我，叫我捉住個機會。（有幾多次想走？）3次，《末日派對》係第一個機會，拍完《同班同學》大膽演出完又冇乜反應，但《骨妹》又有提名，一直留住我。」

自責搵家人出氣

Fish在港發展多年，窮困的日子住過深水埗唐樓，又試過只得20元食足3日即食麵、雞蛋和金菇，她說：「就算拍裸戲都只得幾萬蚊，新人就係咁少。」當年她接拍《末》片和《同》片都有全祼戲份，因而飽受白眼：「好多人言語之間睇你唔起，話呢啲角色佢就唔會做。」當中有次尤其深刻：「媽媽同我講，有個Auntie話我去香港做艷星，媽媽話下次接戲可唔可以同佢哋商量吓。我當時好嬲，如果有得揀，我都想做女主角！我唔係一嚟香港就係為咗拍三級片，嗰次同媽媽不歡而散，我有喊，媽媽都眼濕濕，之後自己再諗番，我嘅事要屋企人受，媽媽都難受。」如今得獎獲得肯定，她認為這是回報，亦是反駁當日看不起她的人的最佳證明。

妝頭:Melody Chiu/Zap Tang @ Toni & Guy

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