【是日通勝】

農曆七月初五

壬寅年 丁未月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：會友、出行、移徙

忌：嫁娶、理髮、栽種

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、32、41、46

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：人情牌在職場上很有用，必須加強人際溝通。

金牛座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

雙子座：模稜兩可的態度要戒，以免成為事業絆腳石。

巨蟹座：運勢好到不得了，感情生活會有突破性發展。

獅子座：心態決定一切，趁運氣好，努力為事業打拚。

處女座：把負面想法拋諸腦後，好心情可帶來好運氣。

天秤座：做人不可自私，既拖累財運，又會影響人緣。

天蠍座：事業順利，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

人馬座：有可能蒙受錢銀損失，就當是破財擋災吧！

山羊座：可從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

水瓶座：財運非常差，行事要小心，以免破財收場。

雙魚座：逞強好勝易惹麻煩，做任何事都要量力而為。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 財運旺

（跌）蛇 易失眠

鼠：機會從多方面湧來，事業發展令人羨慕。

牛：想通過努力證明自己，但切勿犧牲健康。

虎：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

兔：人緣甚佳，易交上益友，有利事業發展。

龍：已婚者要自律，拈花惹草會惹來一身蟻。

蛇：是日沖煞，為工作操心，易有失眠可能。

馬：財源滾滾來，從事銷售業務者有利可圖。

羊：運勢上揚，只要努力工作，收穫不會小。

猴：精神不集中，出錯機會大，要小心財物。

雞：有點偏財運，但投資要審慎，見好就收。

狗：有拚命三郎的精神，事業上易取得佳績。

豬：思緒混亂，做事找不到方向，事倍功半。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

聲與音不同

相學其實不是單單觀看人的外貌，還有很多方面要去注意，聲音是其中一例。

根據曾國藩的《冰鑑》:「聲與音不同。聲主張，尋發處見；音主斂，尋歇處見。辨聲之法，必辨喜怒哀樂：喜如折竹當風，怒如陰雷起地，哀如石擊薄冰，樂如雪舞風前，大概以輕清為上。」

原來聲與音是不同的，大概來講，發出來的聲，一直繼續到結束的是音。一個人處於不同心情，發出來的聲肯定有所不同，但一定要輕清鏗鏘為上，切忌混濁含糊不清。

當領導者的人，大多是聲音雄渾，字字清晰，中氣十足，就算相隔很遠距離，都能夠傳遞開去。

雖然人的聲線是天生的，人人不同，有的氣若游絲，有的溫柔慢板，但發聲技巧是可以用後天訓練來加強的。

坊間有很多訓練，如演講訓練，歌唱訓練等。如果想自己練習亦可以，最簡單的方法是先練習咬字，每說出一個字都用盡口部肌肉，又可以每天誦讀書本，錄下來，再慢慢重聽，留意及改善當中的問題。

正所謂：「人未到，聲先到」，清楚的聲音，總可以給人家一個好印象，人際關係自然愈來愈好。