東方日報C1：張智霖患膽囊炎停工急入院　粉絲赴靈隱寺祈福

型男張智霖最近突然停工，連已簽約的公開活動亦告「失場」，隨即引起外界揣測，原來他近年一直飽受膽囊炎困擾！當粉絲得悉偶像緊急入院接受手術，即自發到杭州靈隱寺為他祈福。對於粉絲的貼心舉動，已出院的張智霖感動不已，承諾日後會繼續做好自己，盡快復工與大家見面！

近日正參與內地綜藝節目《披荊斬棘》錄影的張智霖（Chilam）突然「失蹤」，一向愛熱鬧的他多次未有參與「大灣仔兄弟」陳小春、劉愷威及林峯等的飯局。據知，上月30日他原定於杭州出席公開活動，但臨時宣布取消，其所屬工作室於社交網交代：「今日清晨，張智霖先生身體突然不適，隨即送醫急診，經過醫生的檢查和診斷，確診為膽囊炎。目前，張智霖先生正在醫院接受治療……」

「纏擾咗我幾年」

Chilam的「鐵粉」不惜長途跋涉，一心到杭州追星，最終活動取消及聞得偶像身體抱恙，他們首個反應不是失望，而是擔心Chilam的身體狀況。有人隨即自發性以文字及畫作等為他打氣，更有人組成小隊到當地著名的靈隱寺上香祈福，相當有心。猶幸Chilam體質不錯，今次割膽石手術相當順利，如今已極速出院返回寓所休息。

Chilam回覆東網表示：「痛起上嚟真係好痛！今次好多謝大家嘅關心，其實呢個問題纏擾咗我幾年喇，只要一食稍為肥膩嘅嘢就會出事，依家決定食得清淡啲。（粉絲自發幫你祈福。）係呀，佢哋好窩心，而且係老粉喇，所以我要繼續做好啲囉，總之大家都要身體健康。」昨日凌晨出院的他竟捱夜於網絡上「空降」粉絲群，結果被發現「行蹤」，教不少粉絲開心又心痛，紛紛勸他多作休息。

被讚實力最強

據知，Chilam再次錄影《披》繼續大受歡迎，他夥拍陳小春組成的部落截止至第2次公演，成績依然超前，被形容為「人氣高、綜合實力最強」。而吳建豪、吳克羣及潘瑋柏小隊則緊貼Chilam等人之後，被指情況與《乘風破浪》的王心凌、蔡卓妍及鍾欣潼的合作類同，成功引起網民熱話。反而杜德偉一隊表現有點混亂，當中有搖滾歌手、民謠歌手及人氣偏低的哥哥。第2次公演錄影僅得30位哥哥「榜上有名」，「雙倫」溫兆倫及方逸倫的名字已消失，意味他們已遭淘汰！而第3次公演錄影日期為8月17日，相信Chilam會好好休息，屆時以最佳狀態「復出」。另外，日前林峯太太張馨月偕女兒現身酒店，並跟老公一齊前往錄影廠，未知她前來探班還是做嘉賓。

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