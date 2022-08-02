林明禎加持自拍神器Xiaomi 12 Lite　$3,299即可入手

【營業資訊】小米最近推出專為女性而設的Xiaomi 12 Lite，主打「柔光自拍 唯美定格」，手機以pastel的綠粉顏色帶出夏日感，機身採用極緻纖薄設計，特別合適女士的纖纖玉手，更可輕鬆放入最近大熱的nugget bag。

全新Xiaomi 12 Lite採用三鏡頭設計，配備1億800萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭以及200萬像素微距鏡頭，可以捕捉到細節豐富的照片，用其作封面拍攝仍游刃有餘。

前置鏡頭配備3,200萬像素、獨特 GD2 感測器及自動對焦功能，可於自拍時清晰捕捉用家每一個微表情變化。透過小米獨特AI功能，Xiaomi 12 Lite可根據周圍環境及人像位置自動模擬出如夢似幻散景效果，加上獨有自拍專用前置雙柔光 LED 燈，不論在任何場景中亦能以非凡的細節捕捉自然美。

Xiaomi 12 Lite還配備一系列照片及影片編輯功能，包括可自動識別人類、貓和狗，以方便用家精準地編輯照片的Magic Cutout；手機亦內置19個Vlog 模式，讓每一個人都可以成為記錄自己生活的導演；另有一系列電影濾鏡及一鍵式 AI 電影功能，智能導演剪輯一系列不同風格的視頻或照片。

Xiaomi 12 Lite提供8+256GB版本，共有質感黑、輕亮綠、輕亮粉三種顏色可供選擇，建議零售價為HK$3,299。品牌更與韓國美妝品牌LANEIGE合作，以其特別版「NEO Cushion x Artist Novo」組成限量購物套裝，一同塑造時尚新生活美學。