上得山多遇湯哥！行山客巧遇湯告魯斯跳崖？

所謂「上得山多遇發哥」，原來上得山多亦有機會遇上荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）！出名拍戲博殺唔用替身的「靚佬湯」日前坐直昇機到英國湖區一個名為High Crag山拍攝新片《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two），期間他遇着一對中年夫婦拖住狗仔行山。

當時他上山準備拍攝2,440呎跳崖的危險鏡頭，他跳崖前與夫婦交談，並向他們道歉：「好抱歉啲嘈雜聲騷擾到你哋安靜行山，我喜歡你隻狗。」而女方即回應：「你真係會跳落去？」「靚佬湯」即微笑並點頭衝向懸崖邊並大叫：「等陣見。」而她事後受訪大讚「靚佬湯」型爆。

今次已非首次有「行山客」撞正「靚佬湯」，去年9月，有女行山客和男友人於英國西北部度假勝地湖區行山時亦遇上靚佬湯為同一部電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）拍攝跳傘鏡頭。而之前「靚佬湯」乘坐直昇機飛抵英國華瑞克郡進行拍攝工作時，亦因當地的機場臨時關閉而迫於無奈借女居民的後花園降落。為了答謝她們，靚佬湯除了與她們合照之外，亦邀請她們的子女遊直昇機河。