操肌增肥15磅　周元難忘全裸拍《Carter》動作戲

韓國男星周元主演的Netflix電影《Carter》將於8月5日上架，該片是他相隔7年回歸大銀幕的作品，片中有不少激烈的動作場面，當中有大部分都是周元親身上陣，他今日（2日）出席電影的發布會時表示：「我好像一直在等這樣的作品，所以想着一定要接拍，在看到劇本時我也想『這真的能做到嗎？』，但我也好想試一試。」

周元又指為了露肉場面而特別操肌增肥逾15磅：「在電影開段有露肉的戲份，因為這是大家對Carter（劇中角色名）的第一印象，所以特別練大隻了，今次也是我第一次挑戰這麼短的髮型，後腦勺也有做手術留下的疤痕，還有我的聲音也是跟之前非常不同，我幾乎是完全變成了Carter，很難才變回周元。」

片中有不少動作戲是要一Take過拍完，問到事前做了甚麼準備，周元便說：「我花了差不多4個月接受動作訓練，因為是一Take過，電影幾乎有2個小時都是動作戲，我是事前記熟所有動作才埋位的，所以事前真的練習了很久。」問到覺得最困難是哪一場戲，他表示：「雖然全部都很難，但最難的是在澡堂的動作戲，我幾乎是全裸上陣去打，而貨車和電單車的追逐戲是在烈日當空下拍攝，當時更刮起大風沙，工作人員都拍得好辛苦。」他又指有一幕是要他一人跟100人對打：「雖然我記不清楚，但我想在《Carter》中我應該合共和幾百人對打過。」