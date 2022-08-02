李鍾碩新劇騷壯臂　保養心得大公開

韓劇《律戰江湖》正在熱播，目前播出兩集就已經是同時段的收視冠軍。這是李鍾碩退伍之後第一部出演的連續劇，劇中與允兒飾演一對夫婦。講述由李鍾碩所飾演的律師朴昌浩被誣陷入獄，為了查明真相更黑化稱霸監獄，而允兒飾演的護士妻子高美好在監獄外也努力收集證據為丈夫洗脫嫌疑，俊男美女强强聯手讓劇情更加刺激。除了劇情吸引之外，李鍾碩的男神魅力也是看點之一！究竟怎麽才能變成跟李鍾碩一樣的好皮膚與好身材，其實平時也是要鍛煉保養，大家不妨學習一下他的保養鍛煉方法！

普拉提、劍擊鍛煉身材

李鍾碩退伍之後，在社交平台上傳了很多鍛煉後的成果——粗壯手臂肌肉照片，就咁睇真的是男友力MAX！他在接受採訪時表示，為了拍攝會積極鍛煉身體。主要鍛煉方式是做普拉提（Pilates）、玩劍擊等運動項目。劍擊是全身運動，除了能鍛煉到全身肌肉，還可以學到反應能力和防身技能，女生們也可以學起來。而普拉提訓練則可以强化核心肌肉，訓練肌肉的力量以及矯正不良姿勢，鍛煉出更完美的肌肉線條與身材。

加强補水收毛孔

李鍾碩的白皙皮膚以及高清鏡頭下零毛孔膚質，連女生看到後都羨慕不已。男神曾經透露不想皮膚這麽白，還試過曬黑皮膚，但過了兩天皮膚還是白回來了。而且李鍾碩還透露平時會多為肌膚補水，會每天使用具補濕、收毛孔成分的精華液。如果拍戲導致膚況不穩定，則會用加强型的補濕乳液，長痘痘問題嚴重就會去尋求皮膚科醫生幫助。

加綠茶粉保養皮膚

男神在洗臉的時候會加入一點綠茶粉，綠茶粉含有豐富的維他命C，能帶來出色的抗老、抗炎、預防肌膚鬆弛的功效，還適用於大部分膚質。如果臉上長痘痘其實可以在早晚洗臉時加入綠茶泡開的水來洗淨臉部，降緩臉部火氣。不過謹記綠茶粉不易溶解，如果不是做磨砂面膜，盡量避免大量使用，否則會滲入毛孔較難清理。