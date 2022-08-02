【親子期間限定】帶住仔女去追星！

家陣追星不一定要私追、睇演唱會，皆因最近很多期間限定的活動都有邀請明星出席，家長們更可以以帶同仔女去追星，不失為絕佳的親子活動呢。就好像有歌手鄭欣宜（Joyce）、人氣KOL李元元Lucy等，立即去片睇睇，哪裏可以遇到她們啦！

Klook於荃新天地舉辦「Klook快樂地圖」，當中的限定體驗館讓大家暢玩4大遊戲區，例如有進入模擬機艙、戴上VR眼鏡，體驗日本滑雪和台灣的單車遊的「眼睛去去旅行 」；於大型禮物盒，狂風中抓緊彩紙的「『風』狂禮物盒」；試管噴出一種美食香味的「氣味實驗室」；顛倒世界盡情打卡的「顛倒酒店」。鄭欣宜（Joyce）早前更來到這裏出席活動，大爆想跟一位男性好友去日本，而她最喜歡的地方原來是英國倫敦，原因是當地有文化氣息、美食、打卡點等。

LEGO最近就在PMQ元創方大稿「DUPLO Summer Time Festival」，以沐浴樂為概念，當中的「泡泡沐浴世界」和「野生動物歷險」，家長可以帶同小朋友在場內大玩泡泡，還有感受拼砌的樂趣。LEGO更邀請了活潑搞怪的李元元Lucy，大唱全新沐浴歌曲《DUPLO Bath Song》，她獨特的奶音加上招牌叫喊式唱法，真是夠洗腦，大家可以到場想搶先收聽。

相信大家都想飛去日本旅行，所以LOG-ON就來一次期間限定的「盛夏‧夏日祭」，讓大家置身如日本的商店街，集齊一連串食買玩。除了帶來多個日本人氣品牌，大家還可以即場租借浴衣，於「毛穴撫子」的人形公仔前打卡，更設有夏祭祈願牆，讓大家掛上御守和繪馬，祈求幸福和好運。此外，更推出限定MF Bear毛公仔、自製Tote Bag，甚至吃到多款由日本蜜瓜製成的Softcream、布丁、泡芙等限定美食。