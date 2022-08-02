代言理財App出事　胡軍社交網被洗版狂嗌「還錢」

內地藝人胡軍貴為金馬獎影帝，有名氣有實力，不過佢近日就頭頭碰着黑，近日就被爆曾代言嘅理財App公司疑似捲走用戶投資款走佬，涉及金額高達390億人民幣（約452億港幣），憤怒嘅苦主因此湧入胡軍社交網狂鬧，高呼要佢「還錢」！

該理財APP於2020年就遭投資人爆料有「回款逾期」現象，投訴平台上就見到苦主控訴該APP回款冇進度，且其投資本金仰被換成APP幣或禮品卡，僅能於理財APP所屬公司旗下商場消費。此案涉及的受害者高達34萬人，款項超過390億人民幣，而開發公司今年6月亦爆出勞務糾紛，被北京市朝陽區人民法院列為被執行對象。

此事爆出後，因為受苦用戶遲遲未等到投資金返還，因此用戶紛紛將矛頭指向代言人胡軍，覺得佢都應該負連帶責任，於是湧入其社交網大鬧要求「還錢」，甚至有人向北京人民藝術劇院抗議，要求取消胡軍一級演員的資格。此案掀起極大爭議，胡軍工作室尋日（1日）急急發表聲明，表示胡軍係2018年接到代言邀約，而代言合約已於2020年6月結束：「之後因相關要求，其產品在做出調整過程中出現的清退緩漫等相關問題，我們得知後，一直在與相關部門積極溝通並嘗試幫忙推進。」案發後對於相關部門嘅調查都積極配合，對於未能第一時間出面回應表示歉意，網友先稍為「放過」佢。