朱古力味月餅　滿滿歐洲風味

朱古力被指有讓人開心的神奇力量，偶然吃一粒，放鬆身心又滿足。這個中秋，有法國、比利時及意大利品牌適時推出新款的朱古力口味月餅，滲入歐洲風味，除應節外，又可當作甜點般品嘗，相信未食都感受到快樂氣氛。

法國出品

法國出產的朱古力品質一向有保證，法國皇室糕點品牌DALLOYAU除推出新西蘭麥蘆卡蜂蜜奶黃月餅，還有80% Valrhona朱古力奶黃口味，特濃朱古力味道醇厚，甘香風味配以甜美奶黃，感覺剛好。由現時至8月9日預訂，約有91折優惠。（8 月10日開始換領）

流心滋味

吃朱古力或月餅，切開中間，流心餡料緩緩流出，軟滑美味。意大利餐飲品牌COVA今年推出新款的流心朱古力月餅，以自家品牌朱古力製作，買回家後，可以略為加熟享用，讓朱古力的味道變成馥郁芳香。盒子以絲帶描繪玉兔奔月的圖案，配以橘橙色的外形，簡約高貴，現時訂購最低有8折優惠（售完即止）。（8月8日開始換領）

比利時新味

去比利時除了品嘗著名的窩夫，街道林立的朱古力店亦是血拼的重點之一。當地品牌GODIVA今年推出6款朱古力口味月餅，包括芳香的黑松露杏桃牛奶朱古力、開胃的生薑杧果黑朱古力、清新的荔枝烏龍茶白朱古力，還有覆盆子玫瑰風味朱古力、抹茶金桔白古力及百香果榛子牛奶朱古力，每款滋味各有不同。由現時至8月14日，指定會員選購中秋節禮盒或禮籃，可享低至85折優惠。（門市有現貨發售）

紐約最美味朱古力

被譽為全紐約「最美味」的朱古力MarieBelle New York去年於香港開設首間海外店並推出如藝術品的可口手工流沙奶黃和流心朱古力海鹽月餅而大受歡迎，今年帶來2022年限定版「月夜‧手工月餅」，用上優質的法國和日本食材，配以品牌特有的香濃朱古力或濃濃蛋黃香又綿滑的奶黃，加熱後更有流心效果，極具視覺與味覺享受。深藍色的浪漫月夜禮盒面印上精緻復古的歐式線條，勾勒出一輪皎月的形態，拉出抽屜即見4個印上縷空半彎月和皎月設計的小盒，內藏手工流沙奶黃和流心朱古力海鹽月餅。此外，品牌今年更推出兩個創新的手工甜品系列，包括香港與美國同步發行的4款中秋限定圖案軟心朱古力和6款手工製Gelato意式雪糕。即日至8月15日預訂更享8折優惠，並於8月15日至9月7日換取。

意式美味

意大利除了美味的薄餅和意枌，還有甜美的朱古力。品牌Venchi將中秋節和意大利氣息融合，推出獨家月餅系列，除有提拉米蘇月餅和開心果紅莓可可碎，還有黑朱古力杏仁和特濃黑朱古力鹽味可可碎月餅，前者以60%黑朱古力配杏仁蓉、朱古力醬和杏仁粒，後者是75%黑朱古力製作。至於禮盒設計以中國「猴子撈月」的故事作靈感，也有兔子家族在月亮下聚首一堂的情景，而且有長方形、圓形、雙層和燈籠形狀選擇。（8月15日開始換領）