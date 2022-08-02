東冲有料到：在家漫步遊泰國

剛進行了啟動儀式的「Walk in Thailand」應用程式，讓你以虛擬步行的方式漫遊泰國。（胡慧冲提供）

由於疫情關係，現時入境香港需要進行隔離，大大影響了旅客出外旅遊的意欲。但隨着科技進步，可以嶄新的方式行萬里路、見識世界。永恆教育基金聯同泰國政府旅遊局（香港辦事處）、香港聖公會何明華會督中學、佛教筏可紀念中學、博壹文化交流中心合辦的「Walk in Thailand」活動，早前便進行了啟動儀式。

「Walk in Thailand」應用程式由香港聖公會何明華會督中學4C班洪朝基及陸家軒同學製作，程式結合運動與旅遊元素，希望能透過虛擬步行，享受探索泰國帶來的樂趣。即使你身處香港，透過該程式亦能以一步等於十米的形式遊覽曼谷、布吉等泰國城市。當參與者累積一定的步數後，程式上的地標便亮燈，參與者便能盡覽城市的名勝古蹟及了解當地文化風俗。

若等不及正常出入境的朋友，不妨先下載程式模擬遊覽泰國，既能增加對當地的認識，同時又將運動融入日常生活，將拓寬視野與強身健體二合為一，實在值得推介，簡直係睇咗當去咗！

胡慧冲