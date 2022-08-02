《乘風破浪》最後名次疑外洩　王心凌奪冠孖Twins成團

內地綜藝節目《乘風破浪》大熱，當中就成功令台灣「甜心教主」王心凌、前韓國女團少女時代成員鄭秀妍（Jessica）等再次爆紅，尋日（1日）就係總決賽錄製，點知即刻就有小道消息流出，有傳王心凌挾開播以來最高人氣成為第一名出道，第二名則係Jessica，反而憑《延禧攻略》走紅嘅內地女星吳謹言只係排第11名，飲恨無法成團。

開播初期，網上曾傳出節目組打算力撐喺韓國有多年演藝經驗嘅Jessica，點知首集播出後，王心凌因大唱昔日名曲《愛你》而爆紅跑出，更誇張到掀起「王心凌效應」，連股價都升唔停，意外推向人氣高峰。

有自稱去咗現場睇總決賽嘅網友，就描述所有女星都打扮精緻入棚錄製總決賽，更指王心凌眾望所歸拎第一名出道，其次依名次計就係Jessica、于文文、譚維維、鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿sa）、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸、張天愛，而吳謹言就係第11名，啱啱好無緣「出道」。現場觀眾又透露Jessica妹妹鄭秀晶（Krystal）特別錄咗驚喜影片，仲用中文幫家姐加油，搞到Jessica當場落淚。

此外，薛凱琪稍早曾發文寫下：「大家辛苦了。我很幸福有你們，我會努力的。在別的舞台給你們正能量。愛是無限。凱琪妹妹」疑似默認順利成團出道，但不久後即急急刪文。