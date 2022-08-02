【營業資訊】新一輪電子消費券將於8月7日發放，DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧及 7-Eleven分別推出多項優惠回饋顧客，其中包括購買現金券即享額外回贈、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞。詳情如下：

惠康

優惠 1：購買惠康現金券買$1,000送$50 買$2,000送$120

由2022年8月5日至9月1日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000即送$50，買$2,000更送$120。購買現金券會額外獲贈價值$120 品牌優惠券，優惠加倍。優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完或送完即止。每人限購$10,000現金券。可使用任何支付工具購買，贈送的$50及$120現金券有效期至9月29日。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。

優惠 2：使用恒生 Enjoy 卡購物滿$500 可享高達12,000yuu積分

由2022年7月15日至9月4日，使用恒生信用卡於惠康購物滿$500，一經登記，可享高達12,000 yuu積分，使用其他恒生信用卡購物滿$500，亦可獲高達$60 Cash dollars。此優惠可與上述優惠1同時使用。以恒生 Enjoy 卡購買$2,000現金券，最高可享$180回贈（包括$120現金券及$60 恒生之Cash Dollars）。登記熱線：2998 6000，優惠須受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽 hangseng.com/wellcome 或致電24小時恒生信用卡推廣熱線 2998 6899 查詢。

優惠 3：購物滿$150即送$30現金優惠券

由2022年7月29日至8月4日，凡於分店購物滿$150（以單一發票及折實價計算），即送$30現金優惠券1張。贈送的$30優惠券有效期至8月11日，凡購物滿$380，即可使用。

優惠 4：使用 WeChat Pay HK 及 AlipayHK 享高達$49產品優惠

由2022年8月1日至8月31日，於惠康使用 WeChat Pay HK 或 AlipayHK，即享以下產品優惠：

•購買維他/維他奶產品滿$100 減$12

•購買威露士產品滿$99 減$10

•購買滴露個人護理產品滿$99 減$15

•購買獅球嘜食油滿$70 減$5

•購買李錦記產品滿$70 減$7

顧客只需於 WeChat Pay HK / AlipayHK App 的「惠康品牌 Channel」內領取禮券並使用 WeChat Pay HK / AlipayHK 付款即可享優惠。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱 WeChat Pay HK/ AlipayHK App。

萬寧

優惠 1：購買萬寧禮券買$1,000送$50 買$2,000送$100 買$3,000送$200

由2022年8月8日至8月31日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。每人每日限購$3,000禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。優惠不能與 yuu 折扣日或其他優惠日及時段、或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧實體分店。

優惠 2：使用八達通/AlipayHK/Wechat Pay HK/PayMe/BOC Pay可享高達$278即時扣減優惠

由2022年8月7日至9月30日，於分店使用八達通/AlipayHK/Wechat Pay HK/PayMe/BOC Pay，購物滿$288，即時扣減$28，購物滿$388，即時扣減$50，購物滿$688，即時扣減$100。購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通/AlipayHK/Wechat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於 PayMe/BOC Pay），即可獲得優惠。另外，於萬寧網店，使用八達通/AlipayHK/Wechat Pay HK/PayMe 購物滿$688，亦可即時扣減$100。優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、繳付膠袋徵費，以及不能與 yuu 折扣日或其他優惠日及時段優惠同時使用。

7-Eleven

優惠 1：「7 仔買住賞」購買7-Eleven現金券買$300送$30及1,000yuu積分

由2022年8月7日至9月30日，於7-Eleven分店購買現金券即享額外回贈，買$300（一套10張$30現金券）即送$30及1,000 yuu 積分。優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完或送完即止。可使用任何支付工具購買，現金券的有效期至2023年1月31日，而贈送的$30 現現金券有效期至 2022年10月31日。所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。

優惠 2：「著數享不停」使用八達通領取消費券獲贈$6優惠券

由2022年8月7日至8月11日，凡於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券。贈送的$3優惠券有效期至8月18日，凡購物滿$30，即可使用。

此券不適用於購買報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、現金券、禮券、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/ 產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。每次交易最多只可使用1張優惠券。

優惠 3：使用 AlipayHK享高達$65優惠券及享指定產品優惠高達$24

由2022年8月3日至9月27日，於AlipayHK App掃碼及關注7-Eleven品牌 Channel，限時領取7-Eleven品牌 Channel $10優惠、AlipayHK x 7-Eleven獨家賞$5優惠及AlipayHK新登記用戶$50迎新優惠，合共高達$65優惠，詳情如下：

（一） 掃碼關注7-Eleven品牌 Channel $10優惠

•AlipayHK 消費獎賞：領取$3 7-Eleven 專屬現金券後，72小時內買滿 $30即減$3

•AlipayHK 消費獎賞：領取 $2 7-Eleven 專屬現金券後，72小時內買滿$10即減$2

•AlipayHK 週六限定消費賞：每週六掃碼關注 7-Eleven 品牌 Channel 後，即可獲得$4消費禮券，72小時內買滿$100即減$4

•AlipayHK 易乘碼：掃碼關注即可獲得$1搭車禮券1張（換領後7天內適用，淨額滿$2 或以上時使用）

（二） 新登記用戶$50 迎新獎賞

•AlipayHK 新登記用戶可於AlipayHK App領取7-Eleven $50 迎新禮券 （$20禮券1張及$15禮券2張），於7-Eleven消費滿指定金額即可使用。

（三） AlipayHK x 7-Eleven 獨家賞$5優惠

•2022年8月12日至8月14日及9月9日至9月11日以 AlipayHK 掃描7-Eleven分店內有關7-Eleven 獨家賞宣傳品上的二維碼可獲贈$5電子禮券 1張，買滿$20即減$5。

此外，使用AlipayHK於7-Eleven購物更可以優惠價換購以下產品，合共優惠高達$24：

•雪碧500毫升膠樽裝（原價$13，優惠價$6.5）

•萬樂珠無糖薄荷糖（原價$15.5，優惠價$9）

•7PREMIUM 雞尾酒350毫升（原價$14，優惠價$11）

•7-SELECT 肉醬意粉/星洲炒米（原價$20，優惠價$17）

•品客薯片51-53克（原價$11，優惠價$17/2 件）

顧客只需於AlipayHK App內領取優惠券並使用 AlipayHK付款即可享優惠。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱 AlipayHK App。