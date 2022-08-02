劇透尾段爆衝突　胡定欣郭晉安EQ高冇影響關係

無綫熱播劇《白色強人II》收市報節，首集跨平台收視高達21.1 ，而昨晚一集直播更錄得19.4佳績，教台前幕後振奮不已。今午拉隊出席宣傳活動，邀得罕見病患者「香港結節性硬化症協會」會友撐場，與眾演員齊齊做運動強身健體。當會友發言講述病患感受，以及成功爭取政府資助鏢靶藥，眼淺的張曦雯更感動到眼濕濕。

胡定欣事後孖住郭晉安（安仔）受訪，直言覺得今次拍劇別具意義：「已經唔係演戲咁簡單，希望觀眾睇劇之餘引發思考，我哋能夠帶出正能量同意義，呢個就係呢套劇集嘅目的。」安仔則表示雖然劇集開拍前未有機會與病患接觸，但他們不斷上網搵片作參考，了解他們的日常生活、心態及面對的種種問題。

而接下來的劇情交代希望成立藥物研發中心的定欣，與意圖開放藥物名冊的安仔因各持己見而針鋒相對，關係愈變緊張，二人賣關子表示劇集尾段衝突值得留意。記者打趣指是否拍到「好憎對方」，定欣謂：「咁又唔會，我哋靈性同EQ都好高。」安仔則表示自己開始揭發定欣為前男友曾進行違規手術等種種，着觀眾繼續支持，定欣則表示：「雖然內地已經播晒，但我都係同香港觀眾一樣，一集集追睇，感覺緊張啲。」