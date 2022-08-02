首個美國單獨演出！J-Hope獲隊友Jimin全程支持

韓國天團防彈少年團（BTS）今年6月宣布成員將輪流單飛出碟，成員J-Hope打頭陣於7月15日推出首張個人專輯《Jack In The Box》，他前日（7月31日）出席美國芝加哥舉行的「Lollapalooza音樂節」，成為首位參加該音樂節的韓國歌手。

他當日以壓軸嘉賓身份登場，在70分鐘內唱出《More》、《Hope World》、《P.O.P (Piece Of Peace) Pt.1》及《Equal sign, =》等10多首歌曲，雖然他今次是以個人身份演出，依然吸引大批BTS粉絲支持，不少粉絲更全程跟住唱，全場氣氛熱烈，而曾為他的歌曲《Chicken Noodle Soup》獻聲的美國女歌手Becky G就以特別嘉賓身份現身，粉絲都十分驚喜。

據悉因為今次是J-Hope首次單拖到海外演出，他亦因此感到很大壓力，隊友Jimin專程從韓國飛到當地支持，在J-Hope接受訪問和綵排時也全程陪伴，J-Hope受訪時說：「在到達美國後我因為沒有胃口，幾乎沒有吃過飯，Jimin來到之後我才吃得下飯，準備演出的過程就似置身黑暗的世界，Jimin就成為了我的燈光，幫了我很多。」Jimin則表示見到J-Hope最近一兩個月十分辛苦，見到對方消瘦不少，所以希望在背後支持他。