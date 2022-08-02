林奕匡被《聲夢2》學員激親　Tim@Dear Jane拒跳舞驚爆胎

歌手林奕匡和Dear Jane今日（2日）現身新城電台舉行的《新城台慶FABULOUS 4音樂會》記者會，宣布27日將聯同衛蘭、許廷鏗演唱。林奕匡（Phil）平時會約Tim（Dear Jane主音）做運動，開心今次有機會同台合唱，自己好少作樂隊的歌，不過也很想作多嘗試：「自己冇夾過Band，以前讀書時只參加Jazz ，我負責吹Saxophone ，覺得樂隊成員好有默契，大家一齊成長，好好玩，好正！」

現擔任《聲夢傳奇2》導師的Phil，爆被學員激親：「叫十次都叫唔到，明白好多係小朋友，最細得13歲，唔捨得鬧佢哋，最大26歲，呢個值得鬧。」他認為最激氣是知道有學員練歌練到失聲，他分享自己記熟歌詞的方法，就是背默歌詞，便一定記到。Phil 曾經給姜濤的《Dear My Friend》和《孤獨病》作曲，與姜濤相熟，提到MIRROR 紅館騷發生冧屏幕事故後，未有打擾對方，Phil語帶沉重地說：「呢個時間畀佢空間和休息，知佢好傷心難受，唔好騷擾佢。」

Dear Jane被問到會否跳舞？Tim斬釘截鐵表示不會，隊員取笑他跳舞會爆胎。對於舞台安全問題，Tim表示並不擔心，因為大家都知道安全第一：「台面設計好簡單，（台頂呢？）台頂更加緊要，以我所知，以安全為主，大家都好小心，大小騷都會畀時間踩台。」屆時也希望仔女前來捧場。

早前太太楊洛婷首次與Dear Jane 合作拍廣告，Tim稱終於可以一齊搵食，十分開心，至於太太可有機會加入樂隊一齊合唱？Tim表示有傾過，稱太太有出歌計劃，且正在練歌，而其他隊員對於阿嫂的歌藝，雖然未聽過，但表示好期待和支持。