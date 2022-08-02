對抗熱浪！必玩3大主題水上樂園

今年夏天，世界各地都屢創高溫紀錄，去水上樂園玩個痛快絕對係對抗炎夏的良方。論話題性十足之選，首推設於意大利維羅納Gardaland Resort內、歐洲首個LEGOLAND Water Park，其面積達15,000平方米，內裏分為多個區域，享受豐富玩水樂趣之餘，更可見識由400萬塊積木炮製的意大利著名地標！另外美國 DreamWorks Water Park及泰國Aquaverse同樣分量十足，保證令大家暑氣全消！

---------------------------------

意大利：挑戰滑水梯 睇積木地標

設在維羅納Gardaland Resort內的LEGOLAND Water Park 主要劃分為8個區域，當中最合家歡之選有綜合玩水設施 Beach Party，它不單有多條斜度不一的繽紛滑水梯，頂部還設有大水桶，每隔幾分鐘便會注滿水並傾盆而下，認真痛快！追求刺激感的朋友，則可到配備多組滑水梯的Jungle Adventures逐一挑戰。玩到攰則可一嘗River Adventure河道漂流，除了躺在水泡上悠然自得地欣賞園區風景，你更可發揮創意、利用河道上漂浮的積木為自己的水泡裝飾一番。與此同時，園區還設有動用了400萬塊積木、將意大利著名地標如聖馬可大教堂、羅馬鬥獸場及比薩斜塔等地標以1：20的比例炮製出來的Miniland區域，而且只要按掣，部分積木場景更會動起來，多添幾分觀賞趣味！門票（連Gardaland Park入場票）售€54起（約HK$432）。

---------------------------------

美國：動畫主題園區 挑戰世界之最

提起動畫公司夢工場影業reamWorks）的出品，相信大家對《史力加》、《功夫熊貓》及《荒失失奇兵》等應該不會陌生。美國新澤西的American Dream大型購物中心於2020年亦開設了佔地約34,400萬平方米、全北美最大的室內水上樂園DreamWorks Water Park。場內設有40條滑梯及15項水上遊樂設施，除了有多款以動畫包裝的玩水玩意外，更有3大世界之最，包括逾5,000平方米、可容納逾千人的世界最大室內人造浪池，高約43.3米的世界最高Trapdoor式自由落體室內滑水梯Thrillagascar & Jungle Jammer及長約490米的世界最長磁流動力室內水上過山車Toothless' Trickling Torpedo。場內亦貼心地配備了多個包廂，玩累了可入內抖抖再玩。加上園區長年保持於約攝氏27度，全天候玩水都冇難度。門票US$69起（約HK$538）。

---------------------------------

泰國：電影元素 全封閉球狀滑水梯

除了歐美，亞洲地區稍後亦將有全球首座哥倫比亞影業（Columbia Pictures）主題水上樂園的Aquaverse於泰國芭堤雅Bang Saray灣開幕。樂園佔地約57,000平方米，並以旗下人氣電影系列為主題劃分成7大遊樂區，焦點有以《鬼靈精怪大酒店》為概念、園區內最大的親子樂園，特設逾100種不同的滑水梯、水火箭及大水桶等玩意。喜歡刺激的朋友，可坐上大水泡挑戰在《捉鬼敢死隊》區的全球首個全封閉水穹頂球狀滑水梯，再滑入以野生叢林為主題、設有多條超斜滑水梯的《逃出魔幻紀》世界，甚至走進《滑浪奇兵》人造衝浪池，化身電影中的主角追波逐浪大展身手。其他玩意還有《美食風球》漂流河、《Emoji大冒險》九洞迷你哥爾夫及《重案夢幻組》戶外小型賽車等。此外，不少電影中的角色更會於每日的表演活動中現身炒熱氣氛。開幕日期待定。