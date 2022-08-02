林欣彤開騷獲男友撐場　再唱「巨聲2」奪冠歌

由林欣彤（Mag）、陳國峰（Penny）聯乘香港業餘管弦樂團的音樂會，昨晚（1日）在文化中心舉行，Mag的男友Anton、許廷鏗、李麗珍等捧場，音樂會以莎士比亞的《仲夏夜之夢》序曲開場，兩人㩗同多位可愛舞蹈員小朋友進場，合唱艾頓莊的《Can You Fell The Love Tonight》，Mag當年在「巨聲2」準決賽正是以此曲比賽摘下冠軍，特別有意義。

同時「巨聲幫」出身的陳國峰，被冠以高音王美譽的他，與樂手們合作Cover了多首高難度歌曲，如《我等到花兒也謝了》、《笑忘書》、等，他又請樂團改編了姜濤的《Dear My Friend》、陳卓賢的《鯨落》和MC張天賦的《記憶棉》管弦樂版，為觀眾帶來驚喜。Mag除了演唱多首自己不同時期的代表作，也挑選了岑寧兒《盡力呼吸》和張靚穎《我用所有報答愛》兩首高難度歌曲演繹。

之後陳國峰更特別聯袂一群青年Busking樂手表演電影《開心鬼》的插曲《戀愛預告》，送給前來捧場的女主角李麗珍，原來他是透過李麗珍的緣故，認識這班熱血追夢的年青人，他說：「喺呢班年輕人身上，睇到自己。」