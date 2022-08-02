Q：我20多歲，和男友同住，避孕主要靠計日子，點解在排卵日，下體必定濕潤之外，我還會整天覺得額頭㷫，好似發燒。每次這樣子時，我幾肯定是排卵，我通常會食定退燒藥，男友見狀都估到不能做愛了。雖然很小事，但我想知排卵時有發燒情況正常嗎？

渺渺

A：處於生育年齡的女性，她們的基礎體溫的確會跟隨月經周期而產生變化，繼而衍生出「基礎體溫測量法」，讓女性以之作為受孕機率達高峰點之參考。

基礎體溫（Basal Body Temperature）是指個人在長時間未曾進行任何身體活動時所測量的體溫，通常女性預先把排卵專用的探熱針置於枕邊，從充分睡眠中醒來了，完全不移動身體，立即為自己探熱。在排卵日，女性體內黃體素（Progesterone）升高，刺激到下視丘的體溫調節中樞並釋放「正腎上腺素」，因而使體溫升高0.3°C-0.5°C。排卵日過後，黃體素濃度下降，體溫亦會下降，部分女性對體溫變動較為敏銳，總容易感覺到排卵期間體溫特別熾熱。

你察覺在排卵期間身體和頭部發熱，一般不用服藥，除非熱力使你感到渾身不舒服。雖然男朋友懂得自律，但仍需留意採用安全期計算法、估算排卵日、子宮頸黏液觀察法、高風險日子禁慾方法等等，皆屬於「消極避孕法」，容易失手、失敗率也偏高。雖然卵子只有12至24小時的存活時間，但如果在排卵期前發生性行為，強壯的精子有機會留在陰道內存活下來，卵子排出時伺機結合為受精卵。伴侶沒懷孕計劃，其實還是採用「積極避孕法」例如安全套、服用避孕丸或其他避孕方法才較穩妥。

李偉儀