MIRROR騷意外︱COLLAR粉絲搶閘追究MakerVille爆內訌：鏡仔都未出聲！

MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，引起全城關注舞台安全問題，對此涉事的MIRROR成員只在昨天（1日）由隊長Lokman代表首度開腔祝願傷者早日康復，但從來未有追究任何責任問題，不過今日（2日）女團COLLAR的後援會管理員卻因為擔心偶像日後安全，搶先發出公開信，列出三點，包括：第一，促請電訊盈科、MakerVille及大國文化盡快查明是次嚴重事故發生的前因後果，向大眾市民清楚交代，並盡最大努力支援事件中受傷的表演者；第二，制定具體方案，確保所有全職和合約員工，將來一切演出和活動都須在安全環境下進行，並得到充份綵排及休息時間；第三，確保所有員工得到合理作息安排，所接洽之工作要求必須合理，又向事故中的傷者致以深切慰問。

不過此舉卻引起其他粉絲不滿，認為「鏡仔（MIRROR）都未出聲，要追究都未輪到呢度」，後援會管理員隨即反駁，以晦氣態度表示：「我哋好似死狗咁唔出聲，我哋冇追究」，再度辣㷫粉絲，力斥無禮，又指COLLAR 8位成員各自的Fansclub均未發聲，質疑管理員無權發公開信。及後，有反駁的粉絲更遭到管理員封鎖帳號，一怒之下即宣布其經營餐廳與COLLAR後援會結束合作，內訌事件愈演愈烈。最後，發公開信的管理員表明不介意有反對聲音，但認為後援會的決定與其他Fansclub無關，不過亦決定放棄管理員身分平息紛爭。