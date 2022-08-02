MIRROR騷意外︱敏感時刻踩入紅館　周國賢林家謙個唱隨時受阻

MIRROR演唱會發生嚴重事故後，有指康文署重新審視表演場地，並實施一些短期措施，包括暫停使用懸吊於高空的機械裝置。警方日前曾到紅館搜證，相關證物之前仍未搬走，而唱作歌手林家謙的6場紅館騷將於本月19日展開，現時距離開騷只餘半個月時間，問到搜證有否影響演唱會搭建舞台？林家謙的代理人至截稿前未有回覆。

緊接林家謙於9月初在紅館首度開騷的是周國賢，前晚他出席活動，對於有傳其演唱會取消，他驚訝表示：「我都唔知，因為唔想買咗飛嘅朋友擔心，所以喺自己平台叫佢哋放心。（係咪如期舉行？）應該係，但未100%肯定。」他透露演唱會是四面台，由於不是跳舞出身，相信舞台設計以簡單為主，又說：「相信如果要改動，都唔會多。」他直言準備了較長的綵排時間：「始終係第一次喺紅館開騷，我都要求大會綵排起碼3次以上。」總之一切以安全為上。

同場有MIRROR成員Edan的ViuTV節目拍檔魏浚笙及岑珈其等，談到節目《膠戰SSP》疑因個唱事故而延期播映，暫時播映無期，他們表示在「6膠」通訊群組中有慰問Edan，獲回覆：「OK，我冇事。」幾位「膠人」有共識不打擾Edan，給予空間讓他慢慢調理情緒：「我哋有講過如果佢需要一個出口，可以搵我哋傾偈。」