周嘉洛豁出去全裸露股　親認真身上陣唔怕尷尬

無綫上位小生周嘉洛首次擔正的劇集《痞子殿下》，今晚（2日）播出的一集中，除了有朱敏瀚脫上衣大騷健碩肌肉，搞到陳瀅眼甘甘兼出手撫摸，周嘉洛更豁出去全裸上陣露出臀部。劇情講到，張頴康覺得陳瀅跟其初戀情人十分相似，故打算趁對方沖涼時查看其背後是否有胎記，怎知沖涼之人卻是周嘉洛，期間周嘉洛站起來跟對方對質露出臀部，之後又有正面鏡頭，只見嘉洛以雙手遮着重要部位，而在片尾的NG片中，拍攝該場口期間用來遮住「小嘉洛」的布整塊掉下來，劇組以蜜蜂Emoji為他打碼防走光。

據知露股場口是臨時要求，周嘉洛接受電話訪問時承認是自己親身上陣：「拍嘅時候都唔尷尬嘅，當日基本上都係男同事，另外我前面都有黐咗遮蔽嘅措施，所以非常安全。其實我冇咩太大感受，可能個角度比較遠，亦都唔係好清楚嘅Close Up鏡頭，所以唔覺得係好大犧牲，我自己感受係Ok。」

身在現場的張頴康大讚嘉洛為拍攝十分拚搏：「我都只係配合佢，唔好睇佢，我都冇可能有反應啦！（現場冇女工作人員？）現場見唔到有女仔，唔知有冇佢嘅粉絲偷偷入咗嚟，哈哈！」問到有否試過被要求全裸拍攝，他自言已非小鮮肉，又指現時所播的搞笑戲只是冰山一角，真正戲肉還未開始。