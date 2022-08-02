Ssunbiki　韓式豪華臀

唔少歐美模特兒都擁有豐乳肥臀嘅身材，只係大家有冇諗過，其實亞洲女性同樣可以擁有激凸上圍加豪華臀嘅超誇張身形呢？有，佢就係韓國著名健美模特兒兼網紅Ssunbiki喇！

努力鍛煉

激凸上圍加豪華臀，配合埋纖腰，呢種身形通常只有歐美模特兒至有，只係韓國健美模特兒兼網紅Ssunbiki，卻用自己嘅身體話畀大家知，其實亞洲女性同樣可以練出如此夢幻嘅身段！

喺韓國首爾出生嘅佢，原來並非天生擁有如此火辣嘅身材，皆因佢細個時其實係肥妹仔，正因為身形肥胖，雖然上圍激凸，但係同時腰粗加巨躉，不過佢話呢啲部位都唔係大問題，最麻煩就係粗大嘅手臂，夏天時成日會熱出汗疹。為咗可以令自己動作靈活，又唔再被肥胖身形所困擾，因此佢便開始健身，卻估唔到呢個決定竟令佢成為健美模特兒嘅轉捩點。要知道收身減肥真係好講求努力同毅力，而Ssunbiki正係做到呢點之餘，佢更嚴格控制飲食，同時要留意自己嘅身心平衡，久而久之便練出現時嘅成績。

自家設計泳衣

不過令佢最意想不到嘅，係成功鍛煉出猶如歐美模特兒般嘅豪華臀，結實得嚟又彈力十足，亦因為咁，2017年開始參加健美模特兒選美比賽，不但贏盡眾人眼光，同時為佢打開邁進模特兒界嘅大門。比賽之後，佢以豐乳盛臀及健康魅力嘅形象示人，而且人氣不斷攀升，2019年更開始經營影片分享網站同社交頻道，前者主力分享佢嘅生活日常，後者則派福利分享性感泳衣寫真。

不過Ssunbiki表示，當時有感自己嘅身形好難搵到性感得嚟又能凸顯身材優點嘅比堅尼，故此決定開設自家品牌泳衣，而佢更做埋代言人，而由佢設計嘅比堅尼特色唔單止能托出激凸嘅上圍，而最重要係超高V嘅泳褲設計，能夠最大幅度展露出迷人豪華臀，真係識得吸金呀！

Profile

出生地：韓國

身高：170cm

三圍：40D-25-42

隨住Ssunbiki嘅人氣愈高，唔少人都非常關注佢嘅身高，結果佢喺社交平台上澄清，自己嘅身高非網上流傳嘅176cm，正確係170cm，雖然係咁，但無可否認佢嘅42吋巨臀堅勁呀！