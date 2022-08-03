【是日通勝】

農曆七月初六

壬寅年 丁未月 戊子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、理髮、沐浴

忌：置業、入宅、安門

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、14、35、36

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：事業上不乏一展才華的機會，要好好把握。

金牛座：知人口面不知心，選擇拍拖對象要很小心。

雙子座：健康存在隱憂，飲食要節制，忌大魚大肉。

巨蟹座：財運一般，處理投資問題要打醒十二分精神。

獅子座：身處逆境要保持開朗，沒必要跟別人比較。

處女座：幸運指數排第一，愛情運最強，心情靚到極。

天秤座：分心處理其他事，易顧此失彼，影響事業運。

天蠍座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

人馬座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

山羊座：勿把鬱悶放在心，做好本分，迎來充實一天。

水瓶座：有伴侶者再忙碌也好，都要關注另一半感受。

雙魚座：助人為快樂之本，懷有一顆善心可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 貴人運

（跌）雞 易受騙

鼠：需要跟時間競賽，工作夠專注就無問題。

牛：貴人助力強，事業發展有機會名利雙收。

虎：橫財就手，抽獎容易中，讓你喜出望外。

兔：身心狀態差，做事效率低，易遭人非議。

龍：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

蛇：心情舒暢，渾身正能量，別人樂意親近。

馬：是日沖煞，做事搖擺不定，易失敗告終。

羊：情緒易悲觀，對生活各種事都放不下心。

猴：自信心十足，工作潛能有望被激發出來。

雞：財運稍遜，與人合作要謹慎，以免被騙。

狗：偏財旺，可考慮發展副業，有意外收穫。

豬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

妙用空調

安裝空調，幾乎已是很多住所的基本配置，惟固定式空調裝置受到限制，難以經常轉換位置，入伙前不妨由玄學家上門勘察房子的格局。而流動式較為靈活，也可避免固定空調造成風水上的問題。

‧固定式空調

客廳梳化及臥室睡床是長時間坐臥的地方，最好避免梳化對上及床頭對上安裝空調，在風水上，頭頂的空調機造成橫樑壓頂的問題；實際使用方面，冷風直接吹到頭部，也容易引發頭痛等的健康問題。

客廳和睡房安裝空調前最好先規劃清楚，把空調安裝在梳化的另一邊位置，而睡房可以安裝在睡床的左右兩邊，避免冷風直吹頭部，影響健康。如果無法轉換已安裝好的固定大型空調位置，遇到流年的凶星飛臨的方位，例如空調剛好裝置在虎年的西南方及中宮，只好少一點啟動這兩個方位的空調，在住所的其他位置使用活動式的空調、冷風機或風扇，也可解決風水上出現的問題。

‧活動式空調

風扇運作時扇葉轉動，冷風機或空調啟動時發出的動力，有助增強流年吉星的力量。不妨把這些流動式裝置放在虎年的財星位東北方，有助加強財運的能力，對工作也有正面作用。而虎年九紫喜慶星飛臨正南方，放置風扇或流動空調，對結婚、添丁及置業也有催旺作用。