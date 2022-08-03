何超欣為哥慶生突變女主人　引富二代集郵搶盡風頭

賭王細女何超欣一向萬千寵愛在一身，日前哥哥何猷亨舉行生日派對，其緋聞女友陳瀅與馮盈盈未有現身，反而由內地趕回港為兄長慶祝的超欣成為全場焦點，愈大愈靚的她全程被人「集郵」！

身為學霸的何超欣在美國著名學府取得雙學位後，再攻讀北京清華大學，早前公開畢業照。除了四太當她如珠如寶外，兩名兄長亦對她寵愛有加。上周日何猷亨29歲生日，於一間夜店舉行生日派對，邀請不少富二代好友參加，席間未有發現其緋聞女友陳瀅與馮盈盈，而專程由北京返港的超欣就充當女主人，一直陪在哥哥身邊，非常搶鏡。

向來顏值高的她成為焦點，於派對上不停被人「集郵」。現場所見，單是蛋糕已有5、6個，唱生日歌時，氣氛最為高漲。可能猷亨與妹妹太耐冇見，又知道超欣今次專誠回港，他非常識做讓妹妹做女主角，不忘攬實超欣叫朋友影相，兄妹感情相當要好。

現年23歲的超欣堪稱人生勝利組，有樣貌有學歷，年紀輕輕已身家豐厚，早年與姐姐合資約6,000萬購入山頂聶歌信山道超級豪宅，而6個車位每個成交價接近1,000萬！2016年四太梁安琪斥巨額13億元大手掃入上址4個單位，其中兩個單位贈予超欣，當時已傳她至少有7億身家！