拍《一代宗師》受盡煎熬　章子怡甘為王家衛再捱3年

國際影星章子怡日前在內地西寧出席電影《一代宗師》映後會，她指當年為此片吃盡苦頭，歷盡人生低谷，但若導演王家衛再找她的話，她願意像《一》片般，用3年時間去拍一部電影！

《第16屆FIRST青年電影展》今年邀得章子怡擔任評審主席，日前舉行《一代宗師》露天放映會，不少觀眾冒雨捧場。電影播畢後，一身簡約打扮的子怡現身，當年《一》片為她帶來金像獎、金馬獎及百花獎3大影后，絕對是她的得意之作，而她亦指王家衛是最了解她的導演，對她的事業和人生十分重要。

子怡大讚王家衛是獨一無二的好導演，若有機會再合作，定必瞓身去做，她說：「這世界上沒有幾個王家衛，這是他獨有的風格，也是他的能量所在！如果王家衛有新片子想合作，我願意再拿出3年只為拍他的一部戲。」王家衛出名「慢工出細貨」，當年拍《一》片便花了3年時間！子怡直言當年是她很不順利的時候，每天在片場都感到焦慮，因她很害怕「甚麼都不知道」的感覺，聽不懂廣東話、不知道演的角色是甚麼，最害怕是經常戴着墨鏡、看不到眼睛的王家衛，故拍攝期間，她曾向對方請假，導演亦大方答應，令她有喘息空間。這次合作除帶來獎項外，亦讓她認識到一位很了不起的好朋友，非常感謝他。

此外，子怡主演的古裝劇《上陽賦》正在香港開電視播映，同劇還有影后惠英紅，她飾演的謝貴妃自我犧牲，寫下謝罪書承認謀害皇帝然後自殺，連場喊戲令觀眾嘆為觀止。