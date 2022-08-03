東方日報C1：《乘風破浪》賽果率先爆　王心凌「貼題」反撲奪冠

內地綜藝節目《乘風破浪》流出疑似成團名單，王心凌打破「潛規則」，首次以台灣代表身份，揮低比她年輕貌美的勁敵、韓團少女時代前成員Jessica， 成為女團總冠軍，屈居第2的Jessica傳在節目中爆喊；至於顏值回歸的鍾欣潼（阿嬌）與Twins隊友蔡卓妍（阿Sa）成功入團，開心到隔罩Kiss 。

內地綜藝節目《乘風破浪》中30位參賽「姐姐」，經過約3個月過關斬將後，前日錄製總決賽，未待官方公布，昨日網上已率先瘋傳疑似成團名單，共有10位成員，較前兩季更人多勢眾。其中39歲台灣「甜心教主」王心凌人氣登頂成為總冠軍，並以最矚目的「C位」出道，第2名則是較她年輕6歲、一直是節目焦點的Jessica，其他成績依次序為于文文、譚維維、Twins的阿嬌及阿Sa、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸及張天愛。

節目組「跪低」續約

疑似成團名單曝光後，外界鮮有地沒有「造假」的不滿聲音，反而對王心凌脫穎而出感鼓舞，皆因她打破了「內地優先」的常規！有傳她剛加入節目時不被外界睇好，連節目組也冷待，鏡頭並不多，在宿舍亦只有她做「洗碗阿姐」的背影鏡頭。不過她憑實力扭轉劣勢，初登舞台就憑一首《愛你》打造「王心凌效應」，人氣之盛令她多次被委任為組長，更傳出連節目組也「跪低」，由只簽約到第3次公演，變成續約到完騷。不少網民留言大讚她真正達到「乘風破浪」的主題，有粉絲更目擊她錄完節目後向粉絲合十致謝。

在上周的第5次公演中，節目組安排王心凌的個人表演時間猶如開個唱，連唱了《那年夏天寧靜的海》、《大眠》及《當你》，再次掀起一片回憶熱潮，影片流量激增，「王心凌總冠軍」一詞令她再得到另一個No.1，登上內地文娛熱搜榜冠軍，獲網民力讚「用實力征服了大家，王者風範、眾望所歸」。

Jessica姊妹情動容

至於亞軍Jessica傳在節目喪喊，有網民爆料指她唱歌時，大螢幕出現其妹妹Krystal的打氣影片，見妹妹竟然為她秘密苦練普通話應援， 重量級驚喜令她哭個不停，連粉絲亦為這份姊妹情所牽動，齊齊喊埋一份，有網友留言：「嗚嗚嗚，她們感情真的好」、「如果我在現場也會瘋狂落淚的程度」。

而Twins成功在內地市場為港爭光，錄完節目後到粉絲打卡位的花牆前留影，更戴着口罩攬住錫錫當慶功；另一香港代表薛凱琪在社交網留言：「我會努力的。在別的舞台給你們正能量。」似默認已入團， 但其後又刪文。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：