傳MIRROR下年完約掀退團心　12子將有緣無分各自飛？

人氣男團MIRROR上周四（28日）於首個紅館演唱會中發生墮屏慘劇，導致女團COLLAR成員So Ching男友、舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）緊急送院，現時阿Mo留喺伊利沙伯醫院深切治療部，情況危殆，阿峯亦轉院繼續接受治療。意外發生後，雖然前日（1日）MIRROR隊長Lokman代為報平安，指成員們互相照顧，叫粉絲唔使擔心佢哋，不過依家有傳MIRROR部分成員將於下年離巢！

2018年，12子成軍時同ViuTV只簽下5年合約，下年即將滿約，大家嘅去留成關鍵，如今發生重大意外成員間留下不滅陰影，恐部分成員會考慮離巢發展，令MIRROR即將成為「鏡碎」。不過，同時亦有消息指，MIRROR當時同ViuTV、MakerVille方面簽訂5年死約，但之後尚有一份5年生約，合約期共10年時間。經理人公司有續約優先權，意即MakerVille擁有續約與否嘅決定權，12子無權單方面提出解約，若有成員想提早結束賓主關係，就需要雙方達成共識，或提出入稟訴訟並成功推翻合約。因此MIRROR成員係去係留，仍有一定變數。