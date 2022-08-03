偽旅遊！由夏祭玩到夏令營

一年一度的七夕將臨，不知大家會不會相約另一半去慶祝一下呢？雖然今年的七夕既非周末，亦無得來場話走就走的旅行，但收工之後來一趟偽旅遊，由日系夏祭玩到打卡夏令營，都一樣浪漫啦！

【日本納涼祭】

思鄉情切？不如先到葵興life@KCC「日本納涼祭」一解鄉愁啦！在日本，七夕是一個讓大家為親人、情人、好友等等許願祈福的溫馨節日，而為了讓大家感受日本七夕的氣氛，由即日至9月4日期間「夏の風物詩」，多個以鳥取縣著名旅遊景點為靈感的打卡裝置、繪出日式七夕繽紛的色彩，把日本場景搬到大家眼前，設有多個祭典打卡位之餘，更帶來七夕笹飾工作坊，讓大家可以自製笹飾，一同誠心許願。

此外，還有各種七夕情人商戶優惠、正宗和服及浴衣體驗、和風市集、經典攤位遊戲及和風工作坊等。日本國家旅遊局更特設「暢玩日本四季」展覽，介紹日本各地的四季精彩景點，有北海道五稜郭的星形櫻花樹海、沖繩座間味島的清澈大海、京都永觀堂的艷麗楓葉、長野輕井澤的滑雪聖地等，亦會舉辦日本旅遊講座。之後更可品嘗七夕期間限定「瓜破卷下午茶」，讓大家在香港都可以偽遊日本。

【CHILL HOT夏令營】

想要來場短暫而放鬆身心的旅程，Glamping是不少人的選擇，不過炎炎夏日，不如先去感受一下Glamping的氛圍先啦！SSC上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期商場的夏日限定「Chill Hot夏令營」，兩大商場分別打造「日與夜Chill Glamping」主題布置，設特色豪華露營場地帳篷、經典福士可愛露營車，以及型格吉普車等Chill Hot吸睛影相打卡位，讓你在室內都可以輕鬆體驗由早到晚的森林系文青之旅，活動舉辦至至8月14日。

此外，打卡之餘，兩大商場亦推出連串消費獎賞優惠，當中包括「Chill賞．盛夏大抽獎」及『夏日Chill住「連環賞」』即買即賞消費禮遇，共送出總值超過港幣10萬元禮品和禮券。