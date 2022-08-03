布志綸新歌大玩父子情　唔肯搵兒子拍MV有原因

歌手布志綸（Alan Po）早前推出歌曲《飛鳥俠》成冠軍歌，粉絲支持他乘勢追擊，近日其新作《爸爸好嘢Little Boy》終於面世。原來是Alan囝囝Adam歲幾時，他已寫下此曲的Demo，後來Alan跟填詞人劉卓輝說起將「父子情」用音樂記載，二人經過溝通後寫成此曲。

談到此曲MV，Alan今次當上主角，而飾演其兒子的，正是《飛鳥俠》MV中扮演其兒子的小朋友Marcus。MV甫開始時，Alan一直以木結他自彈自唱，背景有著父子二人在家相處的不同畫面，包括返學、送玩具、教功課、生病、踏單車受傷及裝飾聖誕樹等等等，而最特別的一幕是囝囝穿上自製的飛鳥俠套裝，跟扮怪獸的爸爸對打，感覺溫馨。

雖已成為人父6年，Alan坦言自己亦童心未泯：「我覺得自己仲係little boy（小男孩），雖然每個人都經唔起歲月催殘，但心態仍會想同囝囝交換身體。我有時同佢傾偈都有問佢肯唔肯，但都遭佢拒絕，哈哈！做爸爸嘅當然要成熟同負責，不過作為音樂人，我覺得總難完全地成熟，爸爸都只是我其中一個角色啫。（MV點解唔搵Adam直接演出呢？）我希望佢學好鋼琴先，以後能夠喺我表演嘅時候當鍵琴手，呢個係我對佢嘅期望，當然我唔會俾壓力佢，但好想日後能夠同佢夾band，等我慳返樂手費嘛!」