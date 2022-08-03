王菀之自資演舞台劇被拍檔爆料有激情演出

近年主力轉戰舞台劇的王菀之(Ivana)，連月來忙於和舞台劇演員陳淑儀，吳鳳鳴及陳康積極綵排將於8月25日公演的《Proof求證》。劇中飾演其男友的陳康，就大爆和Ivana有激情演出：「我唔知道我哋感情線係咁深，對男仔係會好起伏嘅。」而扮演Ivana爸爸的陳淑儀更劇透謂：「成日要錫架。」搞到Ivana即時出聲阻止：「唔可以咁快爆出嚟嘅，呢場戲會令個女主角心情好起伏，因為會『咁』同『咁』。」

但陳康覺得透露無妨，反更可加強新劇的吸引力，繼續放料：「個劇情好簡單，就係有個數學教授死咗，佢個連數學博士學位都冇嘅女，走出嚟認自己研究到數學界多年嚟，一直都冇人能解嘅難題，啲人全部都唔信，如果個謎解開咗，數學界就會好哄動。」

在《Proof求證》中，Ivana除是演員、亦是監製、劇本翻譯及投資者，可謂瞓身演出，有傳她投資有道，出錢搞舞台劇多次從來沒蝕本，而今次她亦坦言：「個劇冇投資或贊助，我唔會計掟咗幾多，因為我真係好鍾意舞台劇，到依家我未攞錢出嚟，全靠票房自己去Run，好彩預購好支持，如果14場賣晒飛就收支平衡，唔使倒貼，不過如果要都冇法，因為係我個好想做嘅夢想，唔會有遺憾。」

至於何時回歸歌手崗位舉行演唱會，她就預計是明年，其實每年她亦有開個唱計劃，但只是非一般的演唱會，她希望是：「呢個亦係我夢想，想同藝術結合，將自己寫嘅音樂作品串連埋一齊，我最鍾意唱歌先，跟住音樂同到舞台劇。」