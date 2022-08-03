即睇三間新波衫　紅魔Polo領回歸！

歐洲四大足球聯賽即將開鑼，球迷們除注意各隊轉會消息外，adidas一系列新球衣同樣引人注目！

「紅魔」主場本色

先睇本地最多球迷的曼聯，新賽季主場球衣繼續以紅色作為主色，彰顯英超「紅魔」本色，同時衫面加入相同色調的條紋設計，與雙肩的黑色三間條紋形成強烈的撞色效果。另外，adidas自2015年與曼聯再度合作以來，球衣不是圓領就是V領，新版將極具標誌性的鈕扣Polo衣領再次引入，並在領口加入從「M」字母演變過來的幾何圖案，魔迷們終於可以再度翻領向名宿簡東拿致敬！

作客同樣精彩

adidas同期還推出了曼聯、阿仙奴、皇家馬德里及拜仁慕尼黑的2022/23賽季作客球衣。曼聯作客球衣沿用白色，表面低調地融入暗紋，雙膊飾以紅黑三間，心口置有經典盾徽，以此致敬曼聯輝煌歷史。阿奴方面，新球衣以黑色為主調，搭配古銅色大炮及贊助商標誌，視覺上極具對比。另一方面，球衣飾滿以球迷前往酋長球場途中所見的Arsenal字樣為靈感所設計的AFC圖案，以球衣連繫各地阿迷。

皇馬剛奪得歐聯冠軍，新球季陣容沒大變，實力依然強橫。新作客球衣改用淺紫色調，襯以黑色的領口邊及肩膊三間細節，融入以90年代adidas球衣設計為靈感的獨特圖案貫穿球衣。此球衣已於7月30日於洛杉磯舉行的足球冠軍巡迴賽對戰祖雲達斯時首度亮相，忠實Fans相信都有留意！

拜仁方面，雖然利雲度夫斯基走得高調，但新作客球衣設計卻偏向低調，典雅白綴以金色細節，後領口飾以作為城市象徵的慕尼黑之子Münchner Kindl，袖口邊與肩膊三間注入耀眼金色，以球衣展現與慕尼黑的聯繫。

以上球衣現於官網有售，全部均設球員版及球迷版，分別搭載HEAT.RDY透氣科技及AEROREADY吸汗物料，有助保持乾爽舒適，並以100%再生環保物料製成，貫徹品牌的可持續發展理念，讓球迷一邊着用一邊為愛地球出一分力！

同場加映︰女足着用潮鞋

Nike經典波鞋Shox R4自於2019年重新回歸後，先後與巴西足球巨星Neymar及COMME des GARÇONS合作。最近倫敦時裝品牌Martine Rose借此再基底打造出Shox MR4，將原鞋改造為近似波Boot的尖頭造型，並輔以巨大Swoosh標誌、Phylon中底及Nike Shox緩震系統，有興趣入手不妨留意官網。