美術指導余家安逝世　曾為張國榮梅艷芳御用造型師

曾獲香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」、電影《狄仁傑之神都龍王》、《西遊伏妖篇》的美術指導余家安不幸離逝，曾與他合作的資深電影人田啟文向東網證實消息，指自己收到對方離世的消息大感難過：「他是電影美術界的中流砥柱、英年早逝、是行業的重大損失🙏🙏。」導演徐克、施南生與他亦合作無間，對於好友離世，施南生回覆東網指：「很突然，非常傷心。」徐克則發文悼念：「余家安老師，多年戰友，如今惜別不捨，感謝多年照顧，願在天之靈安息。」

此外，內地演員姚晨亦表示：「2009年我第一次到香港拍戲，人生地不熟您（余家安）是劇組唯一願意每日跟我聊天的朋友。臨別時，還贈予我一本書《鹿男》，至今都還在我的書架上。後來在《西遊伏妖》劇組久別重逢，你開心的像個小孩。不曾想，今日再看到您的消息，居然是離開。余家安先生，願您在另一個世界，繼續與美為伴。」

余家安為香港著名美術指導，生前作品包括有《半生緣》、《玻璃之城》、《鍾無艷》、《西遊伏妖篇》、《狄仁傑之神都龍王》、《盲探》、《智齒》等，其中2018年憑《西遊伏妖篇》獲香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」，2011年亦同樣獲得相同獎項，成績驕人。此外，余家安生前亦是已故巨星張國榮及梅艷芳御用造型師。

陳嘉上在社交網表示：「和Bruce認識在英雄本色期間，幾個不知天高地厚的傢伙各種亂幹，都幸得有前輩們的包容和鼓勵。太懷念和他一起闖的日子。太不捨，又如何？只好讓你走好。」