浮動度假屋Pearlsuites　100%太陽能供電

近兩年，全球多國出現能源危機，加速一眾工業設計師就如何善用綠色能源進行研究，而連日來散發着炙熱高溫的太陽正正為大家提供了零排放發電的出路。事實上，許多設計師已在海、陸、空的交通工具中加入太陽能發電裝置，像Lazzarini Design Studio設計的「Pearlsuites」，100%太陽能供電，其充滿未來感的造型，既可作為海上度假屋，還具備航行功能呢！

設有兩種基礎布局

貌似一架海上飛碟的「Pearlsuites」，是著名設計師Pierpaolo Lazzarini為意大利公司Jet Capsule設計的浮動裝置，旨在改變現有的海濱度假村，能夠在幾星期內增加客房的數量而又毋須大興土木，給營運者提供了改變經營規模的彈性。「Pearlsuites」的直徑為7米，可提供面積達22平方米的內部空間及可步行的外圍甲板，並備有兩種不同的基礎布局，一種設有廚房、廁所、臥室或工作室，價格為30萬美元（約235萬港元），一種為簡化版，只設有梳化，可作為休息室，價格由5萬美元（約39萬港元）起。

可以5節速度航行

「Pearlsuites」的另一賣點是採用最先進的航海技術建造，其上蓋可覆蓋太陽能電池板，能夠自行生產空調、照明、冰箱推進器和其他電器所需的所有能源。性能方面，「Pearlsuites」可以配備一個Torqeedo吊艙驅動器，能以5節的速度於海上巡航，並配有GPS 定位系統、自動駕駛儀功能、陀螺儀穩定器及氫燃料電池發電機，確保自主航行在不同的天氣下仍能順利進行。

規格表

直徑：7米

穹頂高度：2.5米

吃水：0.5米

內部空間：22平方米

巡航速度：5節