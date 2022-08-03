林君蓮嘆入行後忙到冇時間拍拖：自己啲嘢都未搞掂

《聲夢1》畢業生林君蓮（蓮姐）今日（3日）現身新城電台宣傳處女新歌《N.F.T.》，等了一年終於推出個人單曲，她覺得屬正常，其實早在2月時得知有機會出歌，到現在首歌出街，已經開心了好幾個月。新歌曲風治愈及帶點復古文青味道，相當特別，歌詞描述生活上的轉變，令人生起念舊想法。由聲夢入行，蓮姐覺得自己最大的轉變是少了時間與家人和朋友相處，亦冇時間拍拖，她說：「好多時做嘢到凌晨，識人時間都冇，唔好話拍拖，不過我都冇興趣拍拖，自己啲嘢都未搞掂。」新歌MV對她來說毫無壓力，因為都是在街上行來行去，她稱因為在夜間拍攝，自己習慣愈夜愈High，故很是享受。向來不太苟言笑的她，問到MV是否需要笑時？她說：「唔使笑，唔係我要求，係導演話唔使笑。」

另外，提到《聲夢傳奇2》學員Sabrina趙紫諾近日聲帶發炎，而Jason陳晉軒練歌又練到失聲，蓮姐稱自己第一屆參賽時，都有不少學員失聲，她說：「好同情佢哋，佢哋要比賽，我就未試過比賽時失聲，只好鼓勵佢哋做好自己，不過我聽Jason唱時，都唔知佢失聲，失聲都唱到咁，算叻。」