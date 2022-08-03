Hebe食意粉突遭網民圍插　火速刪相避風頭

美國眾議院議長佩洛西訪台，8月2日晚抵達台北松山機場，8月3日一大早已展開訪問台灣行程，不過台灣女星田馥甄（Hebe）於社交平台上載到阿里山出遊照片時，竟然無辜成為戰靶，遭內地網民大罵是台獨，更迫到她要刪相。

Hebe昨日（2日）於社交網上載2張正在吃意大利粉的照片，並寫上：「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉。充胖子的女紙，還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城。」本來只是一張旅遊日記的照片，但郤躺着也中槍，因佩洛西父母都是意大利裔，故大批內地網民湧入社交網留言怒罵：「搞這麼多年你竟然是台獨，女神拜拜了」、「有本事別刪呀，裝甚麼裝台獨！」更有網民建議「封殺」她，令Hebe不得不急刪相。

而佩洛西抵達台灣後，央視新聞微博都發佈了一張「#世界上只有一個中國」的圖片，大批藝人即時轉發，包括謝霆鋒、袁詠儀、王祖藍、李克勤、蔡卓妍、鍾欣潼、張韶涵、吳奇隆、楊丞琳、劉亦菲、劉畊宏等。而內地網民亦紛紛討論「台獨」藝人，建議禁止他們到內地挖金，當中包括沒有轉發的周杰倫、蔡依林、林心如、舒淇、陳喬恩、言承旭、羅志祥、彭于晏等等，至於原本被狙擊的王心凌亦急急轉發表態。