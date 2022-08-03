陳健安新歌MV赤膊上陣　節食一個月狂做掌上壓

組合C AllStar成員陳健安（On仔）推出獨唱單曲《創作者的派對》，MV拍攝團隊擅長CG效果，讓他盡情天馬行空，展示「本原族」族長風範，還邀請了之前合唱的Iris Liu（iii）和同公司的師弟蔡浩然（Scott）演出，飾演他的族人。

On仔確診新冠肺炎後痊愈後，即重啟工作模式，寫了《創》，他說：「一開始個腦就彈出『創作者』三個字，然後就圍繞呢個主題思考。MV中他飾演的族長，透過不同生活化的方式，喚醒族人創作魂，各人造型和化妝都很特別，加上電腦特別效果，畫面色彩豐富，令人目不暇給。

在MV中，他赤膊上陣，為此他操肌百次和節食近一個月，埋位前仍爭取時間，sit up和掌上壓，除了自備器材，還就地舉櫈谷爆麒麟臂。他說：「好期待之後可以食朱古力、雪糕和Pizza！歡迎贊助，之前因為MV節食，唔准Fans送食物，終於拍完可以放肆一下啦！」

此外，為配合新歌，他開始「直覺畫」企劃，邀請幾十位不同範疇的朋友一同繪畫創作，由他開始畫第一筆，然後每位朋友只有10秒時間接力畫畫。首位動筆的朋友是葛民輝，他親到阿葛在中環的展覽場邀請他，除了畫畫，阿葛還分享了他對「創作」的看法。