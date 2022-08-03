湯君慈湯君耀踩足8個月單車　為血友病病人打氣

藝人湯君慈、湯君耀昨出席香港血友病會活動，並身體力行，響應活動踩足8個月單車，湯君耀直言每日都會風雨不改到Gym Room踩單車，並把時數、里數登記，希望以行動關懷血友病病友以及讓病友家屬獲得更多支援！

香港血友病會於去年12月23日起舉辦「關注血友病•全城為你加油」活動，邀請公眾登記踩單車的時數及里數，累積成為活動成績，為血友病病人打氣。隨着活動於昨日圓滿結束，特別於奧海城舉行閉幕禮，公布活動總成績。湯君慈、湯君耀、香港血友病會主席林漢威、香港中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授王紹明醫生等獲邀出席。

湯君慈及湯君耀一同踏單車進場，兩人除了於早前為活動拍攝宣傳片外，過去8個月亦有透過踏單車累積記錄來親身支持活動，湯君慈表示：「我喜歡戶外活動，除了跑步之外，亦會在戶外踏單車，而過去8個月期間的時數及里數，均有登記作累積紀錄。」湯君耀則表示：「我每天都會做運動健身，並把踏健身單車的時數及里數進行登記，不管天氣好壞，都可以每天為活動增值。」兩人亦藉此機會，呼籲社會各界繼續關懷血友病病友及支持香港血友病會的工作，讓病友及家屬和照顧者可獲得更多支援。

兩人踏單車進場一刻，現場背景板顯示屏的時數及里數亦同時轉動，代表他們踏單車的時數及里數正被登記至活動總成績中。接着，林漢威正式宣布活動累積時數為1,749小時，累積里數達38,460公里，足以環遊香港島超過590次，見證集合全城之力為血友病病友送上支持的成果。