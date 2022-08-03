羅啟銳追思會︱ 摯愛張婉婷現場打點　田啟文曾鼓勵佢拍多啲戲

羅生前摯愛張婉婷一早便到達現場打點，大約4時45分，靈車運送靈柩抵達現場，靈柩是深啡色西式棺木，上面印有金色十字架，下面寫上「羅啟銳靈柩」字樣，現場有20多名傳媒採訪，由於人數眾多，工作人員架起圍板將靈柩送上追思會聖堂。

出席追思會的圈中人，包括有藝人李治廷的父母及胞姊、導演關錦鵬、張同祖、施南生、史泰祖醫生、鍾楚紅、洪金寶拿着拐杖到場等。現場亦有不少圈中人致送的花圈，包括吳彥祖，馮德倫、舒淇，李治廷、湯唯、古天樂、鍾珍、李安導演和劉偉強等聖堂中央擺放了一張羅啟銳彩色遺照，相中他展露笑容，遺照一邊擺放了張婉婷的心形花圈，上面寫着：「親愛的啟銳，Till we meet again⋯⋯」下款寫着婉婷，另一邊就放置羅母致送的心形花圈。

電影人田啟文今晚出席羅啟銳的追思會，對於羅導離逝感到好突然，他表示之前還跟對方傾談電影，他說：「我鼓勵佢拍多啲戲，（知唔知佢身體出問題？）唔知，佢自己都唔知，如果知會處理，應該係心臟有事，（你哋計劃拍甚麽戲?)因為我哋有個群組，吳思遠叫佢拍多啲拿手電影，佢話諗吓拍乜嘢題材。」田啟文稱羅啟銳生前最想培育新一代年輕人，希望給予年輕人更多創作空間。田又稱知道張婉婷好傷心，對她仍肯出席金像獎頒獎禮，覺得她處理情緒方面十分好。

羅啟銳的悼念冊名為《神偷的童話》，裏面有大量羅生前與藝人合作的工作照及劇照，還有與另一半張婉婷的旅行相，張婉婷在冊中撰文，她說：「在那個狂風暴雨的午後，你猝然走了，大半生的相依，你就像陽光和清水，一切都那麽理所當然。」然後，她說隨後的一天一夜，她不吃不喝，只是呆坐着，生命像靜止了，還如常地開飯及擺了碗筷，但她沒有吃。突然電視傳來羅啟銳的聲音，原來是電視正播放着他的生平，感覺伴侶沒有白活，她說：「在你光影的陪伴下，我把飯吃了，把臉洗了！從此你在天上，我在人間，大家繼續好好活下去⋯⋯」十分感人。