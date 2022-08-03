陳偉霆張家輝突襲深水埗「鬥戲」　彭于晏晒麒麟臂探班贈興

「影帝」張家輝與陳偉霆（William）昨日（2日）傍晚在深水埗黃金商場為動作片《爆裂點》開工。染了一頭銀髮的陳偉霆着住花恤衫，造型招搖，江湖味道十足。戲份拍攝到他在商場內兇神惡煞地穿梭，似乎在追尋仇家，工作人員更不時為他噴上「汗水」，更添殺氣騰騰。他拍攝時目露凶光，在商場內看見電腦產品也雙眼發光，大感興趣，等待拍攝時不時與工作人員傾談研究新產品，期間有不少市民認出他議論紛紛：「的士陳呀！」認真親切。

張家輝約8時許乘坐7人車到達深水埗，抵達後即登上開大冷氣的化妝車化妝，期間曾下過一輪雨，多位工作人員亦準備好傘陣，雖然是數步路程，也做足準備避免家輝淋濕。近1小時後，化好妝的家輝準備開工，他見已停雨，隨即戴上口罩步入商場，相當守規矩。除了工作人員貼心招呼外，現場更泊有一部放有4座流動廁所的貨車，給他與偉霆、監製、導演等行個「方便」。

新戲除了家輝與偉霆兩大紅星坐鎮，探班的嘉賓也星光熠熠。近日來港日跑夜跑被網民「野生捕獲」的彭于晏到場打躉探班，戴上鴨舌帽着住背心的他晒「麒麟臂」，與家輝在《激戰》合作無間的他在現場睇拍戲兼敍舊。